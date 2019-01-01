مورينيو: صلاح هو ميسي مصر وأمثاله يجلبون كأس العالم

جوزيه مورينيو يثني على صلاح ويشبهه بميسي قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أثنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على النجم المصري محمد صلاح واصفًا إياه بميسي الخاص بمصر.

ويتواجد مورينيو حاليًا في مصر للمشاركة في تحليل بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورتس.

وقال جوزيه مورينيو إن مواجهة محمد صلاح تمثل عبئًا كبيرًا على أي مدرب وعلى أي دفاع من أجل إيقافه.

وأضاف: "كل مرة كنت ألعب فيها ضد ليونيل ميسي كنت أواجه الكثير من الصعوبات وأقضي ساعات في التفكير من أجل إيقافه والحد من خطورته"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وتابع: "صلاح هو ميسي الخاص بمصر، واليوم أصبح قريبًا من قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم بعدما كان فيها العام الماضي، المنتخب الذي سيمتلك 10 لاعبين مثله من الممكن أن يفوز بكأس العالم"

وحول بقية أفراد المنتخب قال مورينيو: "بالطبع كل من يلعب أمام منتخب مصر يفكر في كيفية إيقاف صلاح، ولكن هناك كذلك محمود حسن تريزيجيه وهو لاعب رائع"

وأضاف: "مشكلة منتخب مصر هي مركز رأس الحربة، حيث يشارك مروان محسن وحيدًا، وهذا ما يجعل مصادر أهداف مصر متنوعة سواء من صلاح أو تريزيجيه أو المحمدي"

وتابع: "في كرة القدم الحديثة أصبحت مهمة المهاجم الصريح لا تنحصر فقط في تسجيل الأهداف، بل أنه يستطيع مساعدة الفريق بطرق أخرى وهذا ما يفعله مروان محسن"

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يذكر أن منتخب مصر سيلعب مباراة دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية بعد دقائق أمام منتخب جنوب أفريقيا على أرضية ستاد القاهرة الدولي.