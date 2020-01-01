مورينيو: ساوثامبتون خصم صعب ولا أفكر في لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

المؤتمر الصحفي للمباراة..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أنه لا يفكر في التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأنه يتعامل مع مباراة ساوثامبتون كأي مباراة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبيرز سيلتقي مع ساوثامبتون مساء السبت في الدور الرابع من الكأس، وقد التقيا الفريقان في البريميرليج منذ أسابيع قليلة في مباراة فاز بها القديسين بهدف وحيد وأُصيب هاري كين خلالها.

السبيشال وان في المؤتمر الصحفي للمباراة قال "إنهم أقوياء، لديهم نمط للعب، يلعبون بمهاجمين صريحين، إنهم أقوياء وبصرف النظر عن المباراة التي خسروها أمام ولفرهامبتون، فإنهم فازوا فازوا فازوا فازوا!.".

كما أضاف "ولفرهامبتون هو أيضًا من الفرق التي يمكنك خسارتها لأنهم أيضًا فريق جيد جدًا. أتوقع أن يكونوا أكثر جاهزية منّا، لديهم 24 ساعة راحة أكثر منّا، فريق مع الكثير من الثقة في النفس واحترام الذات.".

"مرة أخرى، فريق صعب للغاية للعب ضده، علمنا أنه سيكون من الصعب وقد نُعاني أمامهم، في مباراة الدوري كُنا غير محظوظين قليلًا وكانوا هم المحظوظون. الهدف الملغي لكين، القرارات والإصابات أثرت بالسلب علينا، كان علينا القتال ضد أمور ليست في تحكمنا."

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"الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نسيطر عليه هو الروح التي أظهرناها أمام نوريتش سيتي والرغبة في فعل الأشياء بشكل جيد، حسنًا ارتحنا يومين ولكننا سنحاول."

أما عن طموح التتويج بالبطولة، فأجاب "إنها مجرد مباراة، لا أفكر في المنافسة على اللقب. إذا كانت المباراة في الدوري، فكانت الأمور سيان بالنسبة لي، لن يتغير أي شيء.".

وأتم "في الدوري قد تكون المباراة لأجل المربع الذهبي أو المراكز الستة الأولى لنا، في الكأس؟ دعونا نرى، الآن نحن في دور الـ32 ونريد الوصول إلى دور الـ16 مع الاحترام التام لساوثامبتون، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية.".

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس حاليًا في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.