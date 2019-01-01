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الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو: ساري لن يعاني في انجلترا والجمهور يظلم جورجينيو

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Getty Images
ما هو رأي مورينيو في مواجهة ساري للصحافة الإنجليزية وجورجينيو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لتشيلسي، أنّ ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، لن يعاني مع الصحافة الإنجليزية كما اشاد بمستوى جورجينيو ونجولو كانتي.

مورينيو تحدث أيضًا عن تطور محمد صلاح في ليفربول وأزمة ساري مع حارس مرمى البلوز كيبا.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة beIN Sports: ""ساري معتاد على الهجوم الإعلامي منذ أن كان في إيطاليا، فهناك أيضًا يمتلكون الخبرات الذين يطرحون أسئلة ذكية وينتقدون كثيرًا. هو متمرس وقادر على التعامل مع هذا الأمر. التحدي الأكبر له هو تطبيق فلسفته في تشيلسي كما فعل في نابولي".

وأضاف: "لدي علاقة جيدة للغاية مع إيدين هازارد، لقد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالدوري الإنجليزي مرتين ولديه الخبرة لقيادة تشيلسي".

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وتابع: "لا أؤيد فكرة المقارنة بين ديديه دروجبا وجونزالو هيجواين، فالإيفواري حقق العديد من البطولات مع تشيلسي ولديه تاريخ كبير، أما الأرجنتيني فجاء حديثًا للفريق. أعتقد أنّ جونزالو يتحرك بصورة إنسابية ويسجل العديد من الأهداف ولكنّه مختلف عن دروجبا".

مورينيو أشاد بنجولو كانتي مؤكدً أنّه اللاعب الذي يرغب أي مدرب في امتلاكه ولو أنّ هناك 4 مثله سوف يشركهم جميعًا في التشكيل الأساسي.

واختتم: "لا يوجد عيب في جورجينيو ولكن الأمر يتعلق بفلسفة الفريق والجمهور غير معتاد على هذا الأمر لذلك يتلقى العديد من الانتقادات".

مورينيو أيضًا نفى إمكانية تدريبه لأي منتخب في الوقت الراهن.

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