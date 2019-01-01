مورينيو: ساري لن يعاني في انجلترا والجمهور يظلم جورجينيو

ما هو رأي مورينيو في مواجهة ساري للصحافة الإنجليزية وجورجينيو

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لتشيلسي، أنّ ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، لن يعاني مع الصحافة الإنجليزية كما اشاد بمستوى جورجينيو ونجولو كانتي.

مورينيو تحدث أيضًا عن تطور محمد صلاح في ليفربول وأزمة ساري مع حارس مرمى البلوز كيبا.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة beIN Sports: ""ساري معتاد على الهجوم الإعلامي منذ أن كان في إيطاليا، فهناك أيضًا يمتلكون الخبرات الذين يطرحون أسئلة ذكية وينتقدون كثيرًا. هو متمرس وقادر على التعامل مع هذا الأمر. التحدي الأكبر له هو تطبيق فلسفته في تشيلسي كما فعل في نابولي".

وأضاف: "لدي علاقة جيدة للغاية مع إيدين هازارد، لقد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالدوري الإنجليزي مرتين ولديه الخبرة لقيادة تشيلسي".

وتابع: "لا أؤيد فكرة المقارنة بين ديديه دروجبا وجونزالو هيجواين، فالإيفواري حقق العديد من البطولات مع تشيلسي ولديه تاريخ كبير، أما الأرجنتيني فجاء حديثًا للفريق. أعتقد أنّ جونزالو يتحرك بصورة إنسابية ويسجل العديد من الأهداف ولكنّه مختلف عن دروجبا".

"كمدرب، إذا كان لدي 4 نسخ من نغولو كانتي لوجدت مكانا لهم جميعا في التشكيلة الأساسية! إنه لاعب مميز.."



😍 مورينيو يعبر عن إعجابه بدبابة البلوز الفرنسية..#beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/TWutx9XNwX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) March 3, 2019

مورينيو أشاد بنجولو كانتي مؤكدً أنّه اللاعب الذي يرغب أي مدرب في امتلاكه ولو أنّ هناك 4 مثله سوف يشركهم جميعًا في التشكيل الأساسي.

واختتم: "لا يوجد عيب في جورجينيو ولكن الأمر يتعلق بفلسفة الفريق والجمهور غير معتاد على هذا الأمر لذلك يتلقى العديد من الانتقادات".

مورينيو أيضًا نفى إمكانية تدريبه لأي منتخب في الوقت الراهن.