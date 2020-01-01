مورينيو ساخرًا من كلوب: على فليك الفوز بالمزيد من البطولات ليحقق الجوائز الفردية!

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يتحدث عن جائزة أفضل مدرب في العالم ويسخر من عدم فوز هانز فليك بها.

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن انزعاجه من عدم فوز الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مدير فني في العالم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو، وأكد خلالها أنه لا يفهم كيفية منح الجائزة في ظل فوز فليك بكل الألقاب الممكنة في العام الماضي.

يأتي هذا بعد ساعات من فوز يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالجائزة التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل الأفضل.

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وقال مورينيو: "أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحقق بها فليك الفوز بالجائزة هي أن يجد بايرن ميونخ ثلاث بطولات أخرى ليحققها".

وأضاف: "ربما لو حققوا الفوز بسبعة ألقاب في الموسم الواحد سيفوز بالجائزة، لقد فاز فقط بدوري الأبطال والدوري الألماني والكأس والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني".

وأكمل: "فرصة فليك المسكين الوحيدة في التتويج بتلك الجائزة هي أن يجد بطولتين أو ثلاثة من أجل أن يحصل عليهم وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

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وأردف عن الإحصائيات: "أنتم في الإعلام تحبون تلك الكلمات مثل الاستحواذ أو عدد التمريرات، وتقولوا إن اللاعب هذا مرر الكرة بفاعلية 92% لكنكم لا تذكروا أنه قلب دفاع يمرر الكرة لزميله أو لاعب وسط مدافع يمرر للاعب وسط بجواره، تلك الأرقام قد تكون تخص تمريرات أقصى طول لها مترين، بينما تكون نسبة اللاعب الذي يصنع الهدف 65%".

وأنهى تصريحاته: "الإحصائيات تكون مثل قطعة لحم مذهلة، لكنها غير مطهوة بالشكل الجيد المطلوب، ولا تقول الكثير، والأرقام الهامة بالنسبة لي هي عدد الأهداف والفرص المصنوعة".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد تعرض للخسارة أمام ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي وفقد صدارته للبطولة للمرة الأولى منذ فترة.