مورينيو ساخراً: فيرنانديش؟ أتيحت له 20 ركلة جزاء وأتقن تسديدها!

تهكم على العدد الكبير من ركلات الجزاء لمانشستر يونايتد

قام جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بالتهكم على فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعدما أبدى رأيه في تألق مواطنه برونو فيرنانديش.

مانشستر تعاقد مع فيرنانديش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من لشبونة البرتغالي، ليصبح النجم الأول للفريق منذ يناير الماضي.

اللاعب كان من أهم العناصر التي ساهمت في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وأظهر تميزه الكبير في الكرات الثابتة وركلات الجزاء.

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وهو ما علق عليه مورينيو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية:"برونو جاء في الوقت المناسب لمانشستر يونايتد ولعب بشكل جيد وساعد على تطوير الفريق".

وأضاف:"أثبت تميزه كذلك في ركلات الجزاء، يعتبر من أفضل اللاعبين في تسديدها على مستوى العالم، خاصة بعدما أتيحت له 20 ركلة هذا الموسم".

وكان مانشستر قد حطم الرقم القياسي لأعلى عدد من ركلات الجزاء لفريق واحد بالبريميرليج في نفس الموسم، بعد حصوله على 14 ركلة، وسط إجادة كبيرة من فيرنانديش في التسديد منذ وصوله للفريق.

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يذكر أن فيرنانديش لعب 14 مباراة مع الشياطين هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 7 ليساهم في إنهاء البطولة في المركز الثالث والتأهل لدوري الأبطال..