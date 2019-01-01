مورينيو: سأتجنب العاطفة في اختيار فريقي القادم

ارتبط بتدريب يوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه ليس متأكداً من خطوته القادمة في مجال التدريب.

مورينيو رحل عن يونايتد في ديسمبر الماضي، عقب سلسلة من النتائج المحبطة مع النادي الإنجليزي.

البرتغالي لم ينتقل لأي نادي آخر حتى الآن، وسط تكهنات مستمرة حول خطوته القادمة.

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ورد مورينيو عن مستقبله:"في الحقيقة لا أعلم، كل ما أعرفه هو ضرورة تجنب العاطفة في اختياري".

وأضاف:"يجب التأني خلال اختيار الوجهة القادمة، ولا أقبل أي عرض لمجرد رغبتي في العودة للعمل في أقرب وقت ممكن".

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وتابع:"سأحاول البحث عن المشروع الأنسب بالنسبة لي، أعمل بجد كل يوم مع الطاقم المعاون لي، والآن على أتم الاستعداد لتكرار ذلك".

واستكمل البرتغالي:"في الوقت الحالي نحن ندرس كل شيء من أجل اتخاذ القرار المناسب".

يذكر أن مورينيو ارتبط في الفترة الأخيرة بتدريب العديد من الأندية، أبرزها باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.