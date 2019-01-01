مورينيو: زيدان حقق المستحيل.. ومبابي ليس للبيع

مدرب مانشستر يونايتد السابق يتحدث عن مستقبله وعن مستقبل زيدان مع الميرنجي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف المدرب البرتغالي جوزية مورينيو بأنه يفتقد عالم التدريب، وذلك في حديثه لقناة كانال بلس الفرنسية.

ولا يرتبط مورينيو بعقد تدريبي حتى الآن، وذلك منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

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وقال مورينيو: "يومًا بعد يوم أفتقد التدريب، لن أخفي هذا الشعور، أود الفوز ببطولة دوري خامسة وبدوري أبطال أوروبا مع فريق ثالث".

وعن عودة زيدان إلى ريال مدريد قال مورينيو: "من المبكر الحكم على مسيرته، ولكنه في فترة صغيرة حقق ما لم يحققه أي مدرب آخر، وهو الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي".

كما أضاف مدرب تشيلسي الأسبق: "الآن هو يبدأ مشوار جديد، عليه أن يبني فريقًا جديدًا بشراء وبيع النجوم وتدريبهم على فلسفة لعبه، أعتقد أنه الشخص الأمثل للفريق حاليًا".

أما عن رأيه في لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي فقال: "لن أقول إنه اللاعب الأفضل في العالم حاليًا، ولكنه اللاعب الأعلى قيمة، لو كنت مدربًا لم أكن أفكر في مبابي، لأنني أعتقد أنه ليس للبيع".

يذكر أن مورينيو كان قد سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان.