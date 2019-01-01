مورينيو: زيدان الأنسب لريال مدريد

تعرف على تصريحات مورينيو حول تولي زيدان تدريب ريال مدريد

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، سعادته بعودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد 9 أشهر من رحيله.

ريال مدريد أعلن يوم الإثنين الماضي تعيين زيدان مدربًا للنادي الملكي بعد إقالة سانتياجو سولاري.

وقال مورينيو في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني: "أعتقد أن زيدان مدرب مثالي لريال مدريد نظرًا للأمور العظيمة التي قدّمها في السنوات الأخيرة. مناسب لي وله وللفريق".

وتابع: "إنّه فرصة جيدة لزيدان ليثبت إمكانياته والتعامل مع مشروع جديد، أعتقد أنّه عظيم والأمور تسير على أفضل ما يرام".

✨مع عودة زيدان إلى جدران ريال مدريد، فـ"بالتأكيد" قد حصل على وعود بتكوين جلاكتيكوس جديد بعدد كبير من النجوم لإعادة الحياة لسنتياجو بيرنابيو



◀️نستعرض لكم أسفل هذه التغريدة قائمة اللاعبين الذين زيدان التعاقد معهم وفقًا لما جاء في التقارير الصحفية.🔻 pic.twitter.com/1fzeqWshUv — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

مورينيو نفى أنّه محبط لعدم العودة ريال مدريد مشيرًا إلى أنّه لم يتحدث أبدًا حول هذا الأمر.

واختتم: "لم أتحدث لأي شخص بشأن تدريب ريال مدريد ولا أدري من قال هذا الأمر. عودة زيدان أمر عظيم للجميع بما فيهم أنا".

التقارير الصحفية تؤكد أنّ مورينيو كان خيارًا محتملًا للعودة إلى ريال مدريد قبل أن يفضل فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، التوقيع مع زيدان.