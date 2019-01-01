مورينيو: رفضت ثلاثة عروض تدريبية حتى الآن.. وهذه شروطي للخطوة المقبلة!

المدرب البرتغالي جوزية مورينيو رفض ثلاثة عروض تدريبية منذ رحيله عن مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف المدرب البرتغالي جوزية مورينيو بأنه رفض ثلاثة عروض تدريبية منذ أن أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "في البداية أنا سعيد بهذه الأسابيع الثلاثة، وتجربة تحليل مباريات كأس آسيا وسأتطلع لخوض تجارب أخرى في مجال التحليل التلفزيوني لا أستطيع أن أخوضها أثناء عملي كمدرب، ولكني أعرف أنه بنهاية مارس سأبدأ في البحث عن عمل".

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كما أضاف مدرب انتر ميلان وتشيلسي السابق: "أعرف طبيعتي وسأفكر في الخطوة المقبلة لي، لا أحب أن أتكلم عن هذا الأمر ولكني رفضت ثلاثة عروض حتى الآن لأنها لا تناسبني".

وأكد مدرب ريال مدريد السابق أن هذه الفترة تعتبر إعداد لخطوته المقبلة في عالم التدريب.

وألمح مورينيو إلى الشروط التي يريدها مع فريقه المقبل وقال: "عندما جاء جوارديولا إلى مانشستر سيتي استغنى عن أربعة مدافعين توجوا بالدوري مع بيلجريني ومانشيني وجلب أربعة مدافعين جدد، كلوب عندما أتى جلب صلاح وفيرمينو وفان دايك وأليسون بيكر وروبيرتسون وماني وكيتا وفان دايك، الأمور هناك تكون في يد المدرب، والإدارة تدعم قراراته وتساندها".

يذكر أن مورينيو كان قد سبق له التتويج بالبريميرليج ثلاث مرات مع تشيلسي.