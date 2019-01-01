مورينيو: رديف السيتي أفضل من مانشستر يونايتد وتشيلسي

بداية نارية لمشوار مورينيو التحليلي مع البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، على سباق الدوري الإنجليزي الممتاز وهاجم تشيلسي ومانشستر يونايتد، واصفاً رديف سيتي بأنه أفضل من الفريقين.

مورينيو أمضى عقداً مع شبكة "سكاي" لتحليل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بعدما لم يتم تعيينه لقيادة أي فريق جديد بعد يونايتد.

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وقال مورينيو في الظهور الأول: "أربعة فرق ستنافس على اللقب، مانشستر سيتي، رديف مانشستر سيتي، ليفربول، وتوتنهام، حتى لو تشيلسي أو يونايتد حقق نتيجة طيبة اليوم لن تساعد في المنافسة".

وأكمل: "عندما تنظر إلى دكة مانشستر سيتي في لقاء الأمس، هذا فريق قادر على المنافسة على اللقب، أنا فقط أقول الأمر الواضح".

وواصل: "أتمنى أن أرى يونايتد وتشيلسي في ذلك المستوى، في بعض الأحيان أشياء غير متوقعة تحدث في كرة القدم".

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ويفتتح يونايتد وتشيلسي مشوارهما في البريميرليج بمواجهة نارية على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد.