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موريينو: راشفورد محصن في مانشستر يونايتد

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Getty Images
تعرف على تصريحات مورينيو حول راشفورد قبل مباراة ليفربول

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ ماركوس راشفورد، لاعب الفريق، لا يمكن المساس به.

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على ليفربول مساء اليوم، الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "لا يمكن المساس بماركوس، إنّه يقدم أفضل ما لديه وهذا ما أتمناه من كل لاعب".

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وتابع: "أنا دائمًا سعيد به لأنّه دائمًا يدفع نفسه لتقديم كل ما لديه، كما أنّ مساهاماته مع الفريق جيدة للغاية".

سبيشال وان أشار إلى أنّ الفريق يمتلك عددًا من المباريات الهامة حتى نهاية الموسم مما يجعله لا يحصل على الراحة الكافية ولذلك من الضروري تطوير العمل التكتيكي خلال هذه الفترة.

واختتم: "هناك من سيحصل على فرصة للعب خلال الفترة المقبلة. كل ما أطلبه أن كل لاعب يتحمل المسؤولية ويقدم مستويات جيدة".

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مانشستر يونايتد يبتعد عن صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 18 نقطة.

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