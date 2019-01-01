مورينيو: ديربي ميلانو بشعار دوري الأبطال

من يحسم زعامة ميلانو؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل جوزيه مورينيو، مدرب إنتر السابق، ديربي المدينة المرتقب بين فريقه وميلان مساء الأحد وقال إن الفريقين سيخوضان المباراة لتأمين مقعد دوري الأبطال.

ويأتي ميلان ثالثاً بفارق نقطة عن إنتر الرابع قبل المباراة المرتقبة، وخلفهما مباشرة يتواجد روما بفارق ثلاث نقاط عن النيراتزوري.

وقال مورينيو مع "روسيا اليوم": "طبق هذا الأسبوع المثالي هو ديربي ميلانو، لا يوجد فارق من تقول اسمه أولاً بين الفريقين، في النهاية الملعب واحد ولكن جماهير ميلان سيكونوا الأكثر قليلاً".

بيونتك أم لوتارو وبروزوفيتش أمام باكايوكو ومقارنات تصنع الفارق بديربي ميلانو

🔙 بعد غياب 9 أشهر.. كريستيانو رونالدو يعود لقائمة البرتغال 🇵🇹 من جديد pic.twitter.com/CXFIdwrlVC — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

ماروتا: متفائل بخصوص إيكاردي وسباليتي يقدم عملًا جيدًا

وأتبع: "هذا ديربي مهم من أجل بلوغ دوري الأبطال، يوفنتوس بعيد للغاية، ونابولي مرتاح، بينما روما على بعد نقاط قليلة، نحن نتكلم عن صراع دوري الأبطال".

وختم البرتغالي: "إنتر بدأ الموسم بمحاولة الوصول لأبعد وأعلى نقطة واكتفى بصراع المركز الرابع، أما ميلان فيتحسن والآن وصل ثالثاً".

ويلعب اللقاء ضمن ختام الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.