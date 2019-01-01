مورينيو: جماهير تشيلسي بدأت تعتاد الهزائم

جماهير فريق تشيلسي اقتربت من الاعتياد على الهزائم بحسب ما قال المدير الفني الأسبق للفريق جوزيه مورينيو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لفريق تشيلسي جماهير البلوز بعدم الاعتياد على الهزائم بعدما ظهروا اليوم يصفقون للفريق عقب الخسارة من ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن الجماهير في حاجة لتغيير العقلية الحالية حتى لا تعتاد على الهزائم في الفترة المقبلة.

وقال مورينيو: "أتمنى ألا تعتاد الجماهير على ذلك هذا أمر هام للغاية لأنهم بمجرد أن يبدأوا في الاعتياد على الهزائم والقبول بها لأن فريقهم لعب بشكل جيد لا يصبح فريقهم كبيرًا".

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وأضاف: "لا أظن أنه يجب عليهم أن يعتادوا على مثل تلك التصرفات لكن بالرغم من ذلك فهذا يظهر أنهم يستعدون لما هو قادم هذا الموسم".

وأكمل: "عندما ننظر للأداء اليوم ونتيجة المباراة لا يمكننا إلا أن نرى فارق النقاط بين ليفربول وتشيلسي والذي وصل لـ١٠ نقاط".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد لأصحاب الأرض على ملعب ستامفورد بريدج.