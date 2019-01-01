مورينيو يفسر عدم اعتماده على الشباب في مانشستر يونايتد

تصريحات قوية مع عودة البرتغالي للأجواء

عاد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الجديد، للحديث عن فترته في مانشستر يونايتد والأسباب وراء عدم اعتماده على الشباب بشكل كبير.

سبيرز أعلن تعيين البرتغالي الأربعاء الماضي خلفاً للمقال ماوريسيو بوتشيتينو في أعقاب البداية المخيبة للأمال للنادي هذا الموسم.

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وقال مورينيو مع "بي تي": "هناك أندية أفضل من غيرها في خلق الظروف المناسبة للشباب، عندما وصلت مانشستر كان فريق تحت 23 تعرض للهبوط".

وأتبع: "عندما يهبط فريق فذلك لأنه لا يمتلك الجودة، أين كانت؟ في من هم أصغر سناً، ولذا أعطيتهم الفرصة في اللقاءات التحضيرية أمام ليفربول، ميلان، وريال مدريد".

واستمر مدرب يونايتد السابق: "هذا الجيل يمتلك مستقبل أفضل، ولكن كل كل مدرب يريد الشباب ويريد إعطائهم الفرصة".

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وفي حوار آخر مع "سكاي"، كشف مورينيو عن تلقيه التهنئة بسبب عودته للتدريب من عديد الشخصيات: "تلقيت أكثر من 600 رسالة، وأعتذر لخمسائة منهم أنني لم أرد".

وواصل: "العديد سعيد بعودتي وتواصل معي ليخبرني، ومنهم زملاء سابقين، العديد من إدارة مانشستر يونايتد تواصل معي، إد وودوارد فعل ذلك وهنأني على عودتي".

ويلعب مورينيو مباراته الأولى كمدرب لتوتنهام مساء السبت عندما يواجه وست هام لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.