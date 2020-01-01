مورينيو: تقنية الفيديو؟ أخشى قول رأيي، حكم الساحة لم يعد صاحب القرار

تصريحات قوية..

شنّ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، هجومًا ضاريًا على تقنية الفيديو واعتبر أنها كانت سببًا رئيسيًا في هزيمة فريقه من شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

وبعدما أدرك شيفيلد الهدف الأول تعادل هاري كين للسبيرز في لحظات معدودة، غير أن حكم الفيديو ألغى الهدف بدعوى وجود لمسة يد على لوكاس مورا.

القرار كان جدليًا للغاية وقد أثار حفيظة السبيشال وان وما زاد الطين بلة كان تفوق شيفيلد وإحرازه لهدفين آخرين في الشوط الثاني وبالتبعية خطف الثلاث نقاط.

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مورينيو تحدث للصحافة بعد المباراة قائلًا "أظن أنني لا يمكن أن أقول مشاعري تجاه الفار، الحكم لم يعد حكمًا بعد الآن، إنه مجرد مساعد، وأيضًا بات المساعدين مجرد مساعدين للفار".

كما أضاف "أعتقد أن الفريق لعب بصورة جيدة في الشوط الأول، لقد سجلنا ثم انقلبت الأمور، أظن أنني الآن أعرف الكثير عن طبيعة لاعبيني".

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واستطرد "علينا أن نلعب بصورة أفضل وأن نتحلى بعقلية أقوى للتعامل مع ما حدث اليوم، لا يمكننا أن نموت عقليًا بعد قرار تقنية الفيديو كما حدث، في الشوط الثاني امتلكنا الكرة لكن من دون خطورة".

وأتم "من السهل للغاية تحفيز نفسي لأن هذه هي طبيعتي، أعتقد أن التحفيز يجب أن يكون ذاتيًا لأنه يرتبط بالاحترافية. إذا كان اللاعبون لا يبالون بالنتائج ومركزنا في نهاية الدوري فإننا في مأزق حقيقي في المستقبل".

الجدير بالذكر أن هزيمة توتنهام قد جمدت رصيدهم من النقاط عن النقطة 45 وجعلتهم يتراجعون للمرتبة التاسعة بفارق نقطتين عن شيفيلد صاحب المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي.