مورينيو: بوتشيتنيو لا يشبهني!

مدرب البرتغال جوزية مورينيو يبدي رأيه في مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

​أشاد المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد بماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام هوتسبر.

وكان بوتشيتنيو قد ارتبط اسمه بخلافة مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد، بعد إقالته من منصبه الشهر الماضي، وذلك قبل تعيين المدرب النرويجي أولي جونار سولشار كمدرب مؤقت لتدريب الشياطين الحمر لنهاية الموسم.

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وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "أحب بوتشيتنيو كشخص وكمدرب، ولكني لا أتفق على معيار تقييم نجاحه كمدرب، هو مختلف عني ويفكر بطريقة لا تشابه طريقة تفكيري، يجبني كثيرًا ولا أشكك في قدراته التدريبية، لذلك لن أنتقده". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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يشار إلى أن بوتشيتنيو لم يتوج بأي بطولة كبرى مع توتنهام هوتسبر حتى الآن، ولكنه ضمن التأهل الأوروبي لفريقه في ثلاثة مواسم على التوالي.

يذكر أن جوزية مورينيو المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي وانتر ميلان كان قد كشف عن رفضه لثلاثة عروض تدريبية بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.