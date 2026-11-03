"الأمر لن ينتهي على خير" .. هجوم ضد مورينيو بعد الإصابة الخطيرة للاعب راسينج سانتاندير

"لقد رأيت ذلك. مانتيلا يعاني من تمزق في الرباط الصليبي، ثم انظر إلى اللقطات التي يظهر فيها مورينيو وهو يحتج أمام الحكم الرابع قائلاً: «إنه يتظاهر بالسقوط، إنه يتظاهر بالسقوط!»"، قال باكيرو في برنامج «إل لارغويرو» على قناة «كادينا سير»، مضيفُا: "بربك. لنكن واضحين: على جميع المعنيين، وخاصة المدربين، أن يتوخوا الحذر الشديد".

وتابع: "إذا أراد الدوري الإسباني تغيير هذا الوضع، فيجب تشكيل لجنة تختص بتصريحات اللاعبين والمدربين بعد المباريات وتتدخل عند الضرورة. لأن هذا الأمر لن ينتهي على خير".

باكيرو واصل: "ما أجده خطيرًا هو أن التحكيم يُستخدم لتشويه صورة نادٍ ما. هذا أمر سلبي للغاية وبشع جدًّا. علينا أن نولي كل حالة على حدة الاهتمام الذي تستحقه، وليس فقط تلك التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد. ثم علينا أن نقبل حقيقة أن الحكام سيرتكبون أخطاء، سواء باستخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR) أو بدونها".

ويرى زميله مانو كارينيو أن الاحترام تجاه الحكام آخذ في التراجع، ويشير إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا: "في النهاية، لدينا الحكم، ونظام VAR، والميكروفون، وكاميرا الحكم، والآن أيضًا الرقابة الإلكترونية والصورة الثابتة. هناك الكثير من الأطراف المعنية والكثير من الأدوات المساعدة".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يخضع مانتيلا لعملية جراحية في الأيام المقبلة ولن يشارك في أي مباراة أخرى هذا الموسم. وقد تعرض المدافع للإصابة في الشوط الأول عندما هبطت قدمه اليمنى بشكل خاطئ بعد صراع مع مارك كوكوريلا.