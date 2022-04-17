مورينيو الوفي .. لمحة خاصة من البرتغالي لمارادونا قبل مواجهة نابولي

المدرب البرتغالي لفريق روما الإيطالي يزور النصب التذكاري لدييجو أرماندو مارادونا في نابولي قبل مواجهة الفريقين.

أظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لمحة من الوفاء قبل مباراة فريقه المنتظرة في الدوري الإيطالي ضد روما.

جاء هذا قبل ساعات من المباراة الكبيرة التي ستحدد شكل المنافسة على مقاعد الصعود لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي.

حيث زار مورينيو رفقة تياجو بينتو مدير نادي روما ومجموعة من أمن النادي العاصمي النصب التذكاري الخاص بدييجو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي.

مورينيو يرى أن الوقوف في النصب هو أمر إلزامي بالنسبة لكل شخص يزور نابولي، كما هو الحال بالنسبة للكولوسيوم في روما بحسب ما أوضحت صحيفة "ريبوبليكا".

❤️ A tribute to Diego Maradona 🙏

pic.twitter.com/3UCtuZ73UJ — AS Roma English (@ASRomaEN) April 17, 2022

نادي روما نشر مقطع فيديو للزيارة التي وقعت مساء الأحد قبل حوالي 24 ساعة من مواجهة الفريقين بالجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

روما يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث بـ 66 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.