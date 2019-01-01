مورينيو: من الممكن أن أعود للانتر

السبيشال وان يفتح الباب أمام عودته لانتر ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد جوزية مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأنه لا يمانع العودة لتدريب انتر ميلان يومًا ما.

وكان المدرب البرتغالي قد سبق له تدريب الانتر في موسمين، وتوج معهم عام 2010 بثلاثية تاريخية بالظفر بالسكوديتو وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، قبل الانتقال إلى تدريب ريال مدريد.

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ولا يرتبط مورينيو بتدريب أي فريق حاليًا منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وعن عودته للنيراتزوري قال سبيشال وان: "ليست لدي أي مشكلة على الإطلاق، العودة لفريق دربته من قبل ليست مشكلة إذا امتلك البيئة المناسبة للعمل ولديه الطموح الجيد".

كما أضاف مورينيو في تصريحاته لبي إن سبورتس: "أعتقد أن، هذا يدعو للفخر، بأن يطلبك نادٍ عملت معه من قبل، الفريق الوحيد الذي شعرت بأنني لم أكمل عملي معه كان مانشستر يونايتد، ولكن مع أي فريق دربت أعطيت كل ما لدي ويمكنني العودة".