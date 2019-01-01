مورينيو: العمل في إنجلترا كان سجناً وفيليكس لاعب رائع

مورينيو متفرغ للأحاديث الإعلامية مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد جوزيه مورينيو، المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، للحديث عن فترة عمله في إنجلترا ووصفها بالسجن بسبب القيود العديدة.

مورينيو لا يزال يبحث عن منصب جديد منذ رحيله منتصف الموسم الماضي عن تدريب مانشستر يونايتد بعد قرابة عامين ونصف العام مع الفريق.

وقال البرتغالي مع "إليفين سبورت": "في إسبانيا كنت أعيش مع الحكام في نفس المنطقة، في إنجلترا شعرت كأنني في سجن لأن لا يمكنك حتى الحديث عن الحكم قبل المباراة".

وأضاف: "تم عقابي بسبب تصريحات مثل تمنياتي للحكم بمباراة جيدة، لا يمكن حتى القول إنها تعرض للضغط من أنفيلد رود أو أنه قدم مباراة جيدة، هناك يعتبر ضغطاً عليه".

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وأكمل: "في إيطاليا التركيز كان على التكتيك أكثر، هناك جدل كبير نعم، ولكن هناك أيضاً أشخاص يجيدون الحديث في الكرة، في البرتغال كذلك نتحدث في التلفاز عن التحكيم دون مشاكل".

وأشاد مورينيو بمواطنه ونجم بنفيكا جواو فيليكس: "يجب الإشادة بناديه ومدربه، البيئة التي نشأ بها ساعدته كثيراً، أجواء الدوري والفارق بين بنفيكا وبقية الفرق تساعد على شعوره بالسيطرة".

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وأردف: "هو لاعب رائع ويلعب بحرية دون مركز ثابت، وهذا شيء انقرض في الكرة الآن، يملك إمكانيات هائلة، كما أنه يدافع جيداً ويعرف كيف يشغل المساحات".

وختم: "لا أعرف إذا كان سيرحل ويتم بيعه أم لا، بنفيكا، اللاعب وعائلته هم من يحددون هذا الأمر".

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وارتبط فيليكس بعدة أندية مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس، ولكن بنفيكا، بحسب التقارير، يطالب بمبلغ 120 مليون يورو لبيع اللاعب الشاب.