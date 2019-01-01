مورينيو: الصحافة الإيطالية الأفضل والإنجليزية والإسبانية متحيزة

مورينيو يتحدث عن أحد أهم من ناوشه على مدار السنين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استعرض جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، رأيه في الصحافة في مختلف البلدان التي عمل بها طوال مشواره التدريبي وهاجم تلك في إسبانيا وإنجلترا.

واعتاد مورينيو الدخول في مناوشات ونقاشات مع الصحافة في فتراته المختلفة في إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، والبرتغال.

وقال مورينيو في حدث إعلامي بالبرتغال: "الأفضل في المجال ويعرفون جيداً الكرة بالمقارنة مع الآخرين هم الإيطاليين، يهتمون باللعبة ويسعون لفهمها".

أسامواه: في طفولتي شبهوني بأدريانو

حفرت قبرك بيدك .. هذا كان لسان حال جماهير إنتر لـ قائدهم إيكاردي ©️



التاريخ واضح في هذه الحالات .. الجماهير تفوز دائمًا ✋ pic.twitter.com/wbZfW5JOpD — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

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وأضاف: "يحضرون أكثر من غيرهم، ويسعون دائماً للتعلم، كما أن لغتهم غنية للغاية، هنا في البرتغال كذلك الصحافة بخير".

وعن الصحافة الإنجليزية: "الفارق قليل بين الصحفي والمعلق، تتحكم بهم العواطف، هناك معلقين يتم وصفهم بالخبراء ولكن القناع يسقط خلف الشاشات".

وختم مورينيو: "الإسبان رائعون ولكن المشكلة أنهم يحبون فرقهم وهذا يتحكم في أحكامهم، ولكن يعيشون للكرة 24 ساعة".

وتتناقل الصحافة الأخبار والتقارير حول وجهة مورينيو المقبلة ما بين إنتر، روما، بايرن ميونخ، وليون.