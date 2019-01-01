مورينيو: الحزن تسبب في فشل سانشيز مع مانشستر يونايتد

المهاجم التشيلي يستعد للظهور للمرة الأولى مع إنتر

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن الشعور بالحزن هو السبب الرئيسي لفشل أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد.

مورينيو جلب سانشيز للشياطين الحمر من أرسنال في 2018، ليلعب بجوار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن تلك الثنائية لم تنجح.

لوكاكو انضم لإنتر بمطلع سوق الانتقالات الماضي، قبل أن يلحق به سانشيز مُعاراً لمدة موسم واحد.

المدرب البرتغالي قال عن سانشيز:"لم يكن رجلاً سعيداً، وأعتقد أن الشرط الأساسي لنجاح أي شخص في وظيفة ما هو شعورة بالسعادة".

وأضاف:"ربما أكون على خطأ والمشكلة كانت عندي بعدم الاستفادة منه واستغلال قدراته بالشكل الكافي مع الفريق".

وتابع:"في الواقع احساسي الشخص أنه كان حزيناً، وأتمنى استعادته لمستواه الطبيعي بعد العودة لإيطاليا".

برشلونة محتار بين مبابي ونيمار

زيدان: هازارد سيكون معنا غدًا

وأما عن لوكاكو:"اعتاد على تسجيل الأهداف مع إيفرتون ووست بروميش، لاعب طموح لديه الرغبة في التغيير، ولكنه لم ينجح في مانشستر".

يذكر أن البلجيكي نجح في تسجيل هدفين مع إنتر حتى الآن، بينما ينتظر سانشيز الفرصة للظهور للمرة الأولى مع النيراتزوري.