مورينيو: هدفنا الشعور بالسعادة وأحتاج لفهم إريكسن

تعرف على تصريحات موريينو قبل مواجهة وست هام

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ الفريق يحتاج للشعور بالسعادة كاشفًا عن مستقبل كريستيان إريكسن.

مورينيو تولى تدريب السبيريز خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو المُقال بسب سوء النتائج.

وقال مورينيو في تصريحات قبل المباراة: "أعتقد أنّ اليوم سيكشف كل شيء. الجميع متحفز كالعادة، البعض يتوقع أن النتائج السلبية تعني أنّ اللاعبين غير متحفزين ولكنهم احترافيين ويقدمون دائمًا أفضل ما لديهم".

وتابع: "قمنا بعدد محدود من التغييرات لأنّ الأمر لا يزال في البداية ولا نحتاج لقلب الأمور رأسًا على عقب بين ليلة وضحاها".

سبيشال وان أشار إلى أنّ المباراة لها أهمية خاصة ولكنّها لن تحدد مستقبل الفريق مشيرًا إلى أنّ الهدف الرئيسي هو رسم السعادة على وجوه الجماهير.

وحول مستقبل كريستيان إريكسن، أوضح: "أولًا أود أنّ أفهم ما يدور في قلب وعقل اللاعب قبل اتخاذ القرار الصحيح لصالح النادي".

وتحدث مانويل بليجيريني، مدرب وست هام، عن اللقاء بقوله: "لا أمتلك أي مشكلة مع جوزيه، إنّه إنسان مميز "سبيشال وان" كما سمّى نفسه وهو مدرب جيد وله سجل عظيم في الدوري الإنجليزي".

واختتم: "أشعر بالحزن على ماوريسيو بوتشيتينو نظرًا لما قدمّه للنادي وأتمنى التوفيق لمورينيو ولكن بعد مباراتنا معه بالطبع".

جدير بالذكر أنّ السبيريرز لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.