مورينيو يؤكد: أعرف وجهتي المقبلة

هل نرى مورينيو مدربًا مرة أخرى؟

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنّه حدد بالفعل الفريق الذي يود تدريبه في المستقبل مشيرًا إلى أنّ الأمر واضحًا بالنسبة له.

التقارير الصحفية ربطت مورينيو بتدريب أرسنال خلال الفترة المقبلة خلف أوناي إيمري.

وقال مورينيو في تصريحات لموقع "صوت المدربين": "أعرف كل شيء عن المستقبل والأمور واضحة بالنسبة لي. لديّ تصور عام عن خطوتي المقبلة ولكني لا أستطيع تحديد اسم فريق أو دولة".

وتابع: "دائمًا شعاري هو اللعب لأجل الفوز أيًا كانت الطريقة ولذلك حينما أخسر فهذه مشكلتي واللاعبين والنادي وحتى أسلوب اللاعب".

وأشار مدرب تشيلسي وإنتر السابق إلى أنّ يبحث عن مشروع لديه قابلية للعب لأجل الفوز ولا يهتم سوى بحصد الألقاب.

واختتم: "لا أفضل تدريب فريق لا يمانع إنهاء الدوري في المركز السابع أو الثامن حتى لو العقد رائع لأن هذه ليست طبيعتي. أنا أحب دائمًا المنافسة على البطولات".

جدير بالذكر أنّ الصحف الألمانية تحدثت عن اقتراب سبيشال وان من بوروسيا دورتموند وهو ما تم نفيه.