"مورينيو احتفل بدوري المؤتمر كما لو كان دوري الأبطال"

انتقادات جديدة يتم توجيهها لجوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما سيبقى يتلقى الانتقادات حتى وهو بطل إحدى البطولات الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ديان سافيتشيتش لاعب ميلان السابق لصالح "سبورت ويك"، وانتقد فيها المدرب البرتغالي وتحدث عن توقعاته للموسم الجديد في إيطاليا.

وقال عن مورينيو: "في نهائي دوري المؤتمر رأيت مورينيو يحتفل كما لو كان قد فاز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "مورينيو لا يزال مدربًا كبيرًا وجيد للغاية، لقد قدم مستويات رائعة في إيطاليا وكل أوروبا، وسيتم تذكره كمدرب عظيم".

وأكمل عن يوفنتوس: "أنا مؤمن بعودتهم، لأنهم لديهم بعض المواهب مثل كييزا، أنا أحبه كثيرًا، ربما هو ليس الأفضل، لكن عندما يقدم كل ما لديه يصدم الجميع".

وعن المرشحين لتحقيق الدوري الإيطالي: "بالنسبة لي إنتر ونابولي، لكن دعونا نرى كيف ستسير الانتقالات، وكيف سيكون كل فريق مع بداية الموسم".

جدير بالذكر أن ميلان هو بطل الدوري الإيطالي بعد تفوقه على إنتر، حيث حققوا اللقب في الجولة الأخيرة من عمر البطولة.