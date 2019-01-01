مورينيو: لا أحب الابتعاد عن التدريب وقد أتولى منتخبًا

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي تغلبه دموعه في الحديث عن ابتعاده عن التدريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي عن انزعاجه بسبب ابتعاده عن التدريب مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وغلبت عليه الدموع خلاله أثناء حديثه عن ابتعاده عن عمله المفضل.

وقال مورينيو: "لطالما كان عملي كمدرب أمرًا جادًا بالنسبة لي طوال الوقت، وبعدما توقفت مؤخرًا بدلًا من أن أستمتع بتلك الفترة لا يمكنني ذلك، بل أفتقد لعملي".

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وأضاف: "لماذا أقول لا لعروض عديد؟ بكل بساطة لأن ذلك ليس هو المستوى الذي أسعى له من التحدي، الأمر لا يتعلق بقبولي لأي عرض، يجب أن أكون صبورًا وأنتظر الفرصة المناسبة التي تناسب حجمي كمدير فني".

وأكمل: "ربما سأحب أن أعمل في بطولات جديدة، لكن في الوقت الحالي أرى نفسي مديرًا فنيًا لأحد المنتخبات، ليس بالضرورة أن يكون المنتخب البرتغالي".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد غادر تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي عقب الخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.