مورينيو: إيقاف ميسي؟ نحتاج إلى قفص

تعرف على رأي مورينيو في أفضل طريقة لإيقاف ميسي أمام ليفربول

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، استحالة إيقاف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بالرقابة الفردية.

مورينيو تولى تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013 وواجه ميسي في العديد من المناسبات.

وقال سبيشال وان في تصريحات لقناة روسيا اليوم: "طريقة لعب ميسي معروفة وأفضل وسيلة لإيقافه هي وضعه في قفص ومراقبته طوال الوقت، لأنّه يأتي من الجهة اليمنى ويخترق في العمق".

وتابع: "أكبر خطأ يرتكبه أي مدرب هو الرقابة الفردية على ميسي لأنّه قادر على مراوغة أي لاعب، يجب دائمًا وجود أكثر من لاعب يحرمه من التحرك بحرية وهي فكرة سهلة ولكن التنفيذ صعب".

مدرب مانشستر يونايتد السابق رأى أنّ طريق الكرة الذهبية صار ممهدًا لميسي بعد خروج كريستيانو رونالدو من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

✨الدقائق الأخيرة في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام لن ينساها أحد ولكن فافر مدرب دورتموند لن يتذكرها لأنه فعل شيئًا بالتأكيد سيندم عليه كثيرًا 🛏️🗣️ pic.twitter.com/5hXfutBIy6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

وحول ما قدّمه أياكس ضد يوفنتوس، علّق البرتغالي: "حينما واجهتهم في نهائي الدوري الأوروبي كنا نعتمد أكثر على اللعب البدني والكرات الطولية ولذلك تفوقنا عليهم. إن أراد توتنهام الفوز عليه القيام بالأمر ذاته"

واختتم: "حينما لعبت أمام ماتياس دي ليخت منذ عامين كان وقتها بعمر 17 عامًا ولكنّه لعب وكأنه بعمر 26 أو 27 ويمتلك الخبرات الكافية. إنّه لاعب رائع ومستقبل لاي فريق".

جدير بالذكر أنّ دي ليخت مطلوب في عدد من الأندية وأبرزهم برشلونة.