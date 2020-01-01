مورينيو: إريكسن يجب أن يغادر توتنهام مرفوع الرأس

إريكسن في طريقه للمغادرة

تحدث مدرب توتنهام جوزيه مورينيو عن إمكانية مغادرة نجمه فريقه كريستيان إريكسن رغم مشاركته أساسياً في مباراة ميدلزبره بكأس الاتحاد.

وارتبط الدولي الدنماركي بالانتقال لصفوف إنتر في الأيام المقبلة، ولكن شارك أساسياً في انتصار فريقه على ميدلزبره الثلاثاء لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مورينيو بعد المباراة: "إريكسن لعب جيداً، جيداً للغاية، لعب باحترافية كبيرة وهذا ما أتوقعه منه، لو كان قراره المغادرة، يجب أن يرحل ورأسه مرفوعة".

وأكمل: "لو أعطى كل شيء في أرضية الملعب، وهذا ما يفعله، الجمهور يجب أن يحترم قراره، برأيي أدى ما عليه في المباراة".

كما علق مورينيو على تعاقد سبيرز مع مواطنه جيدسون فيرنانديز: "لا أخبار، لم أرد معرفة أي شيء أثناء اليوم لأن هناك مباراة، وهو لا يتعلق بالمباراة".

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وتشير التقارير لتوصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع بنفيكا للحصول على فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهر، متفوقاً على وست هام.

وانتصر سبيرز بهدفين لواحد على فريق الدرجة الأولى في لقاء الإعادة، بعد سابق التعادل بهدف لكل جانب بالمرة الأولى.