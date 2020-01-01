مورينيو: أستمتع بعملي الصعب مع توتنهام وهذه حقيقة الاضطرابات

وكيف يحضر نفسه لصدام لايبزيج في دوري الأبطال؟

وضع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حدًا للشائعات المتداولة في بعض الصحف البريطانية، عن وجود مشاكل في غرفة خلع ملابس توتنهام في الآونة الأخيرة.

ونسف "سبيشال وان" صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه يحظى بعلاقة جيدة جدًا مع كل اللاعبين بدون استثناء، عكس ما يُقال عن تدهور علاقته بلاعبين بالاسم، أبرزهم قائد الدفاع يان فيرتونخين ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي.

وردًا على هذه الأخبار، قال مدرب ريال مدريد الأسبق لشبكة "سكاي سبورتس": "عكس بعض الناس الذين يبحثون عن عناوين الصحف ويقولون أشياء غير صحيح .. أنا سعيد حقًا مع توتنهام".

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وأضاف "أنت تعرفني جيدًا. يكفي أن أخبرك بأنني في قمة سعادتي بوظيفتي الصعبة مع توتنهام. وإن لم يكن الأمر صعبًا، فلن أكون سعيدًا بهذه الطريقة".

وعن علاقته باللاعبين قال "أحبهم جميعًا وأحب العلاقة التي تربطنا معًا، وإذا رأيت الغضب على وجهي، فهذا سببه النتيجة، وأنا لا أستطيع تغيير نفسي".

وختم حديثه "هذا كل ما في الأمر. أنني سعيد وأتطلع إلى ما هو قادم وأكثر مما سيأتي بعد الموسم المقبل، وأريد العمل معهم جميعا في يوليو".

من جهة أخرى، سُئل عن استعداداه لصدام لايبزيج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فأجاب بعد مشاهدة لقاء بايرن ميونخ ضد ممثل شركة مشروبات الطاقة "مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وعندما أشاهد الإحماء ألاحظ ما لا يمكنني الحصول عليه في التلفزيون".

وأنهى حديثه "على أرض الملعب يمكنني رؤية ما يفعله كل لاعب في الإحماء بشكل فردي، إذ تكون هناك بعض المهارات التي لا ترى أثناء المباراة، وعلى أي حال. ستكون تجربة مختلفة، ولم أكن أستطيع تفويت الفرصة".

وتولى مورينيو القيادة الفنية للديوك أواخر نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو، وآنذاك كان الفريق على بعد 14 نقطة من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه الآن نجح في تقليص الفارق لخمس نقاط فقط مع جاره اللندني تشيلسي.