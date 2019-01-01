مورينيو: أحياناً لا نعطي الاتحاد الأوروبي التشكيل الحقيقي!

"أعتقد أن كل مدرب منا يختلف عن الآخر، لكل مدرب طقوسه في التدريب"..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق تحليله قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال مورينيو لقنوات beIN Sports:"لاعب مثل لوكاس مورا صنع الفارق مؤخراً ولكنه غير جاهز بنسبة 100%، السيد آرسين فينجر يملك خبرة أكثر مني، كل لاعب يريد أن يلعب النهائي ولذلك يكذب أحياناً بشأن جاهزيته وهذا يسبب لنا المشاكل. يمكن لبوتشيتينو أن يشركه في الدقائق الأخيرة حيث يمكنه صناعة الفارق".

وأضاف:"ليس هناك مفاجآت في تشكيل ليفربول، توتنهام هو الفريق الذي يغير المنظومة من مباراة لأخرى، حتى في هذه اللحظات لا زلت متأكداً بشأن أساس اختيار هذا التشكيل، ولكن أحياناً لا نعطي الاتحاد الأوروبي التشكيل الصحيح، أنا فعلت ذلك من قبل ثم فاجأتهم".

وأوضح:"أعتقد أن كل مدرب منا يختلف عن الآخر، لكل مدرب طقوسه في التدريب. لدينا لاعبين من طراز مختلف وأعتقد أننا يجب أن نقرأ وضعية المباراة وظروفها لنفهم ما يحتاجه اللاعب من المدرب. على سبيل المثال كنت أدرب بورتو وفيه الكثير من اللاعبين الشباب ووصلوا لأول مرة إلى نهائي دوري الأبطال بطريقة غير متوقعة، ولم يعتقد اللاعبون أنهم ينقصهم الخبرة القارية، وهنا أحسست أنهم بحاجة للتوجيه".

وتابع:"المرة الثانية وصلت مع إنتر كان لدي الكثير من عناصر الخبرة ومنهم من لعب أكثر من 100 مباراة وهنا كنت بحاجة لمقاربة مختلفة، كانوا فقط بحاجة للجرعة اللازمة من التحفيز، وقلت لهم الآن أو أبداً. هذه كانت طريقة التعامل مع اللاعبين الكبار".

يذكر أن مورينيو توج باللقب مرتين في 2004 مع الفريق البرتغالي على حساب موناكو، ثم 2010 مع الفريق الإيطالي على حساب بايرن ميونيخ.