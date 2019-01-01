مورينيو: أحب بالوتيلي وأتوقع تحسنه في المستقبل

المدرب البرتغالي قام بالإسقاط على أحد نجومه السابقين

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ستتحسن مسيرته في المستقبل.

مورينيو سبق وأن عمل مع بالوتيلي في إنتر الإيطالي، بالفترة من 2008 إلى 2010، قبل أن يرحل كل منهما، ويصبح البرتغال بدون عمل حالياً، ويلعب سوبر ماريو لنادي مارسيليا الفرنسي.

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مورينيو قال عن لاعبه السابق:"يمكنه التحسن بكل تأكيد عن ما وصل له في الوقت الحالي".

وأضاف:"أخبرت أحد اللاعبين الذين عملت معهم مؤخراً نفس الشيء، وقال لي نعم أنت على حق، ولكني أحب ما أنا عليه الآن".

وتابع:"بعض اللاعبين لا توجد لديهم العقلية المناسبة للنجاح، يريدون البقاء كما هم، لعدم تواجد من يساعدونهم ولكني أحب ماريو".

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واستكمل البرتغالي:"كان يمكنه التمتع بمسيرة أفضل، ولكنه فاز بالعديد من الألقاب في إنجلترا وإيطاليا وكذلك دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بالوتيلي ارتبط مؤخراً بالرحيل عن مارسيليا، والعودة مجدداً للدوري الإيطالي الموسم القادم.