مورينو: نعمل على اتفاق من أجل ضم فاتي لمنتخب إسبانيا

روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا يؤكد العمل على اتفاق من أجل ضم انسو فاتي نجم برشلونة الشاب للاروخا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم عن عمل الاتحاد المحلي على اتفاق من أجل ضم اللاعب انسو فاتي لمنتخبات لاروخا في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينو وأكد خلالها أن القرار النهائي سيكون للنجم الشاب فقط وليس لأي طرف آخر الحق في اتخاذ القرار له.

صاحب الـ16 عامًا أنسو فاتي مع برشلونة 🔵🔴



🏃‍♂️ 3 مباريات

⚽️ 2 هدف

🅰️ 1 تمريرة حاسمة



ولادة نجم جديد في كامب نو ✨ pic.twitter.com/8ZSlVvo6Ql — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وقال مورينو: "أنا على علم بالمشكلة التي يعاني منها فاتي في الوقت الحالي، الاتحاد الإسباني يقوم بتخليص الأوراق اللازمة ويعمل على اتفاق من أجل ضمه لنا".

وأضاف: "من هذا المنطلق لا يمكن أن يقرر أي شخص له ما الذي سيحدث في مستقبله، هذا القرار خاص به هو وحده وعليه اتخاذه بناءً رغبته فقط".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن اللاعب سيختار اللعب لمنتخب إسبانيا حيث أمضى معظم عمره وكل مسيرته الكروية هناك.

جدير بالذكر أن اللاعب يستطيع الاختيار بين كل من إسبانيا وغينيا بيساو حيث ولد هناك بالإضافة للبرتغال التي تمنح جنسيتها لأي مواطن من غينيا بيساو.