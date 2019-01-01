مورينو منتقدًا لاعبي إسبانيا: لعبنا بطريقة مؤسفة أمام النرويج

مدرب المنتخب الإسباني غير راضٍ عن الأداء أمام النرويج

وبخ المدير الفني للمنتخب الإسباني روبرت مورينو لاعبيه بعد السقوط في فخ التعادل أمام النرويج بهدف للكل في إطار التصفيات المؤهلة لليورو.

وكان منتخب لا روخا قاب قوسين أو أدنى من تأمين الثلاث نقاط والاقتراب خطوة كبيرة نحو الحصول على تأشيرة التأهل لليورو، إلا أنه تنازل عن تقدمه في اللحظات الأخيرة، بمنح المنافس ركلة جزاء، سجل منها جوشوا كينج هدف التعديل في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبعد المباراة، أعرب مورينو عن عدم رضاه عن الأداء برمته، قائلاً "كان شعورًا سيئًا، لا يمكن أن يكون جيدًا بعدما تنازلنا عن تقدمنا في الدقيقة 93".

وأضاف "لقد سيطر علينا التوتر في الدقائق الأخيرة، وفي النهاية لعبنا بطريقة مؤسفة لم تسمح لنا بالحفاظ على تقدمنا، كان ينبغي علين أن نلعب من أجل الفوز، رغم أن التعادل ليس سيئًا، لكننا نستهدف الوصول لـ26 لـ28 نقطة في هذه التصفيات".

ميروسلاف كلوزه: "ليفاندوفسكي مهاجم يشبهني بعض الشيء، لكنه أفضل مني 10 مرات، فهو لاعب يجيد اللعب بكلتا قدميه وبالرأس وهو قادر على التسديد أيضًا" 🗣️



🔴من الأفضل برأيك.. كلوزه أم ليفاندوفسكي؟ 🔝 pic.twitter.com/md541d59ic — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 12, 2019

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإسباني احتفظ بصدارة مجموعته السادسة بالوصول للنقطة الـ19، بفارق خمس نقاط عن المنتخب السويدي قبل مباراتهما معًا المقرر لها مساء الثلاثاء، فيما يحتل المنتخب النرويجي المرتبة الرابعة برصيد 10 نقاط.