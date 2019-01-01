مورينو: سعيد بالمستوى والروح أكثر من التأهل لليورو

إسبانيا تحجز بطاقة التأهل بالتعادل مع السويد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن سعادته الشديدة بتأهل بلاده لبطولة يورو 2020.

إسبانيا اكتفت بالتعادل الإيجابي 1/1 مع السويد مساء الثلاثاء بهدف قاتل من رودريجو، لتحجز بطاقة التأهل للمسابقة.

مورينو قال بعد المباراة:"لعبنا بشكل رائع جداً، كنت سأشعر بالسعادة حتى لو خسرنا الليلة، كنا أفضل في الضغط تحت الكرة والتصرف في المراكز الصعبة".

وأضاف:"الروح التي أظهرها الفريق الليلة كانت أكثر ما أبهرني بغض النظر عن نتيجة اللقاء".

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وأما عن خطأ الهدف:"هذه كرة القدم، عندما يكون لديك لاعبين شجعان أحياناً تحدث بعض الأخطاء، علينا منح الثقة للجميع".

الاستعداد في اليورو:"الفريق يتطور ولم يكتمل حتى الآن، كرة القدم معقدة الخصوم تتغير ونحن كذلك نتحسن".

النتيجة:"السويد فريق قوي جداً فاز على أعظم الفرق في كأس العالم، قمنا بتدميرهم في العديد من المواقف وكانت النهاية بهدف حاسم أنهى الأمور لصالحنا".

إصابة دافيد دي خيا:"شعر ببعض الآلام العضلية في الشوط الأول، طلب الاستمرار ولكن بعدها لم يستطع إكمال المباراة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد إسبانيا إلى النقطة 20 من أصل 8 مباريات لعبتها في التصفيات الحالية.