مورينتس يكشف عن العقبة الوحيدة أمام فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

سفير الليجا يتمنى عودة لقب الليجا إلى "البيرنابيو" .. ولكن

تمنى سفير الليجا فرناندو مورينتس أن يفوز ناديه السابق ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد معاناته في آخر موسمين، بإنهاء البطولة في المركز الثالث خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأشار شريك راؤول جونزاليس في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة، إلى أن قلبه لا يستبعد فوز اللوس بلانكوس باللقب، لكن حجر العثرة الوحيد يكمن في برغوث برشلونة ليونيل ميسي، لاعتقاده بأن أفضل لاعب في العالم، هو من يتحكم في مصير الدوري.

وقال مهاجم موناكو الأسبق في تصريحات لصحيفة "آس" المدريدية "قلبي يخبرني أن ريال مدريد سيفوز بالدوري الإسباني، لكن الأمر يعتمد في الأساس على ليونيل ميسي".

وأضاف "قبل رحيل كريستيانو رونالدو كانت الكفة متساوية في كل شيء، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث في فبراير، حيث ستظهر شخصية الفريق الأكثر استعدادًا للذهاب بعيدًا".

من جهة أخرى سُئل "لدينا العديد من المدربين الجيدين في كرة القدم الإسبانية، ونشاهد ذلك في البطولة".

وعن نصيحته للاعب المحترف الباحث عن النجاح، قال "لكي تصبح محترفًا، عليك التضحية. لا يحصل أي لاعب على هدية مجانية داخل الملعب".

وبخصوص مسيرة نيمار جونيور وكريستيانو رونالدو، قال "إنهما لاعبان رائعان، كان في السابق دي ستيفانو وباقي الرموز المحفورين في الأذهان، المهم بحق هو النادي، وكثير من اللاعبين سيصبحون أساطير، العلامة التجارية لن تتغير، وبعد رونالدو، الآن يقدم بنزيما وهازارد المساعدة".