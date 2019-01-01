مورينتس: وجود ميسي في الفريق المنافس لك ميزة وعيب

مورينتس نجم ريال مدريد السابق يتحدث حول ليونيل ميسي ووجوده في برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم ريال مدريد السابق فيرناندو موريانتيس عن المواجهات المتكررة بين الفريق الملكي وغريمه التقليدي برشلونة بقيادة نجمه ميسي.

وكان ريال مدريد قد خسر بثلاثية نظيفة أول أمس الأربعاء على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام برشلونة ليودع منافسات كأس ملك إسبانيأ.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

و سيتجدد الصراع مرة أخرى حيث سيحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا مرة أخرى على الميرينجي مساء غد السبت في إطار منافسات الدوري الإسباني هذه المرة.

وحول ذلك، قال مورينتيس إن اللعب أمام ليونيل ميسي يتضمن ميزة وعيبًا، تمامًا كاللعب أمام أي لاعب كبير ولكن هذه النظرية تنطبق على ميسي بشكل أكثر خصوصية.

وقال مورينتس: "اللعب أمام ميسي يكون عيبًا لأنه لاعب استثنائي وقادر على بعثرة الأوراق في أي وقت، ولكنه أيضًا يمتلك تأثيرًا إيجابيًا على المنافس بأنه يرفع من درجة حماسه واستعداده للقاء"

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يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني في الوقت الحالي، بفارق 9 نقاط كاملة عن متصدر الترتيب وحامل اللقب برشلونة.