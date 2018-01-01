النتائج المباشرة
الانتقالات

موريلو: ييري مينا نصحني بالانضمام لبرشلونة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات مدافع برشلونة الجديد أثناء تقديمه

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف جيسون موريلو، مدافع برشلونة، دور ييري مينا، لاعب الفريق الكتالوني السابق، في انتقاله إلى "كامب نو" خلال سوق الانتقالات الشتوية.

موريلو انضم إلى برشلونة معارًا من فالنسيا حتى نهاية الموسم مع خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وقال الكولومبي في تصريحات صحفية بمؤتمر تقديمه: "حلمي منذ أن كنت طفلًا اللعب لفريق كبير بحجم برشلونة ولم أتخيل أبدًا أن حلمي يتحقق".

اختيارات المحررين

وتابع: "سوف أحاول إثبات إمكانياتي داخل الملعب واستغلال كل فرصة أحصل عليها لأجل مساعدة الفريق".

موريلو أكد أنّه صديق مقرب لمدافع إيفرتون، مينا، والذي نصحه بالموافقة على الانضمام إلى النادي الكتالوني.

واختتم: "برشلونة لديه أفضل لاعب في العالم وهذا بالطبع ميزة إضافية تجعلنا مرشحين دائمًا لتقديم الأفضل والفوز بجميع الألقاب".

برشلونة يعاني من غيابات في مركز قلب الدفاع بإصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين.

الموضوع التالي:
الكشف عن القائمة النهائية للإمارات لمنافسات كأس آسيا
الموضوع التالي:
قد يغيب أمام ليفربول - الاتحاد الإنجليزي يفتح التحقيق مع إيمري
الموضوع التالي:
خاص | أتلتيكو مدريد يوافق على رحيل لوكاس لبايرن ميونخ
الموضوع التالي:
تركي آل الشيخ يودع الجماهير السعودية بـ8 رسائل مهمة
الموضوع التالي:
سامبدوريا يرحب مازحًا بضم النني وإيوبي من أرسنال
إغلاق