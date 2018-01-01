موريلو: ييري مينا نصحني بالانضمام لبرشلونة

تعرف على تصريحات مدافع برشلونة الجديد أثناء تقديمه

كشف جيسون موريلو، مدافع برشلونة، دور ييري مينا، لاعب الفريق الكتالوني السابق، في انتقاله إلى "كامب نو" خلال سوق الانتقالات الشتوية.

موريلو انضم إلى برشلونة معارًا من فالنسيا حتى نهاية الموسم مع خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وقال الكولومبي في تصريحات صحفية بمؤتمر تقديمه: "حلمي منذ أن كنت طفلًا اللعب لفريق كبير بحجم برشلونة ولم أتخيل أبدًا أن حلمي يتحقق".

وتابع: "سوف أحاول إثبات إمكانياتي داخل الملعب واستغلال كل فرصة أحصل عليها لأجل مساعدة الفريق".

موريلو أكد أنّه صديق مقرب لمدافع إيفرتون، مينا، والذي نصحه بالموافقة على الانضمام إلى النادي الكتالوني.

[🎥 EN DIRECTO] Sigue la rueda de prensa de presentación de @JeisonMurillo19 desde la sala de prensa Ricard Maxenchs

👉 https://t.co/X07QJxHm5w

🔵🔴 #EnjoyMurillo pic.twitter.com/wZ8suXd8yV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2018

واختتم: "برشلونة لديه أفضل لاعب في العالم وهذا بالطبع ميزة إضافية تجعلنا مرشحين دائمًا لتقديم الأفضل والفوز بجميع الألقاب".

برشلونة يعاني من غيابات في مركز قلب الدفاع بإصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين.