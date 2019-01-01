مورفاي: إنجلترا تحتاج إلى أرنولد في وسط الملعب

داني مورفاي يتحدث عن نجم ليفربول ترينت أرنولد وكيف سيلعب مع إنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال داني مورفاي إن مشاركة ترينت أليكساندر أرنولد مع منتخب إنجلترا يجب أن تكون في وسط الملعب وليس على مستوى الظهير الأيمن.

وخسرت إنجلترا مباراة الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا، قبل أن تحسم المركز الثالث في مواجهتها أمام سويسرا.

وحول المنتخب، قال داني مورفاي إن هذا الجيل يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن بعضهم ينقصه فقط تعديل في المراكز والأدوار.

وأضاف: "بالمشهد الذي نشاهده دومًا في مباريات إنجلترا ندرك الحاجة إلى وجود لاعب سريع بالكرة وبدونها في وسط الملعب بالتحديد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

وتابع: "ترينت أرنولد يلعب كظهير أيمن وهو نفس المركز الذي يشغله كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، والذي سيجعل من الصعب أن يحجز أرنولد مكانًا أساسيًا"

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يذكر أن أرنولد كان قد صنع أكبر عدد من الأهداف التي يصنعها مدافع في موسم واحد خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حوالي 20 عامًا.