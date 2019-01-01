مورا: وظيفتي تسجيل الأهداف ونستطيع إقصاء مانشستر سيتي

لوكاس مورا نجم توتنهام الإنجليزي يؤكد سعادته بالفوز الكبير على نظيره هدرسفيلد تاون في الدوري، ويؤكد على قدرة الفريق بالفوز على مانشستر سيتي.

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أعرب اللاعب البرازيلي لوكاس مورا نجم فريق توتنهام هوتسبير عن سعادته الغامرة بالفوز على نظيره هدرسفيلد تاون بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يستطيع تجاوز مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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وقال مورا: "تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق هو عملي، المهاجم يكون دومًا في حاجة لتسجيل الأهداف، أنا أشارك طوال الوقت لكنني سعيد بمباراة اليوم لأنني سجلت وقمت ببعض التمريرات الجيدة، يمكننا أن نلعب كفريق وأن نحقق بعد الانتصارات الجيد".

وأضاف: "لقد كانت نتيجة مباراة اليوم بسبب عمل جماعي للفريق، استحوذنا على الكرة وتحركنا جيدًا، أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة".

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وأكمل: "علينا الآن أن نذهب لمعركة مانشستر، نحتاج أولًا لبعض الراحة من تلك المباراة، وبعد ذلك سنحضر لمواجهتهم، إذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها اليوم سنتمكن من الحصول على نتيجة جيدة وربما نصعد".

جدير بالذكر أن لوكاس مورا كان قد سجل ثلاثة أهداف في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب توتنهام الجديد وانتهت بفوز سبيرز بأربعة أهداف نظيفة.