موراتي: ميلان ليس ريال مدريد وكفى سخافة في إنتر

الرئيس السابق للنيراتزوري يتحدث قبل الديربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ناشد ماسيمو موراتي، رئيس إنتر السابق، جميع الأطراف بالتحلي بالعقلانية داخل جدران النادي للخروج من الأزمة الحالية قبل ديربي ميلانو.

وودع إنتر الدوري الأوروبي على يد إينتراخت فرانكفورت، ولا يزال لاعبه ماورو إيكاردي يرفض العودة للمشاركة مع الفريق بعد أزمة سحب الشارة.

وقال موراتي مع "راي": "على اللاعبين دخول الديربي بهدوء أعصاب وليس كما حدث مع فرانكفورت، نحن نتحدث عن ميلان وليس ريال مدريد".

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وأكمل: "الوضع فيما يخص إيكاردي بدأ بشكل خاطيء، والآن الجميع يرفض التراجع عن موقفه وأصبح صعب حل الموقف بعد المطالبات العديدة".

وختم موراتي: "هي لحظة صعبة لسباليتي والجميع، ولكن الكل عليه التكاتف والتعامل باحترافية وكفى سخافة لأن تاريخ إنتر ومكانته أكبر من كل هذا".

ويحل إنتر ضيفاً على ميلان في "جيوسيبي مياتسا" مساء الأحد ضمن لقاءات الدوري الإيطالي وصراع الفريقين على مقاعد دوري الأبطال.