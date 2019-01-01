موراتي: الجميع يحلم بمورينيو في إنتر

ماسيمو موراتي رئيس إنتر السابق يبعث برسالة لجوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

أعرب ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر السابق عن سعادته الكبيرة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لعودته لعالم التدريب من جديد عن طريق توتنهام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتي وأكد خلالها أن جماهير إنتر تتمنى لو يعود المدرب البرتغالي لقيادة الفريق من جديد.

وقال موراتي: "أنا سعيد للغاية لمورينيو لعودته للتدريب عن طريق توتنهام في الوقت الحالي وسعيد للفريق الإنجليزي أيضًا، لكن حلم الجميع أن نراه يدرب إنتر من جديد".

وأضاف: "مورينيو يملك كل المتطلبات لقيادة توتنهام حاليًا، وربما كان بعده عن العمل في الفترة الماضية بسبب رغبته في اختيار فريقه الجديد بعناية شديدة".

وأكمل: "لا يمكن تغيير المحتوم فكل جماهير إنتر حلمت بالفعل بعودته من جديد للنادي، لكن بكل تأكيد كونتي يدير الأمور بشكل مميز ويخرج أفضل ما في اللاعبين".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن الحارس هاندانوفيتش: "هو هام للغاية بالنسبة لنا"، وأكمل حول باريلا وسينسي: "لقد استقرا بشكل سريع".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني خلف يوفنتوس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٣١ نقطة بعد خسارتهم لمباراة وتعادلهم في أخرى من أصل ١٢ جولة.