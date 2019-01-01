موراتا ينضم إلى المسجلين في دوري أبطال أوروبا بقميص 4 أندية

موراتا ويورينتي وموريانتيس.. 3 أسبان جمعهم التسجيل في دوري أبطال أوروبا بقميص 4 فرق مختلفة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انضم النجم ألفارو موراتا إلى فيرناندو موريانتيس وفيرناندو يورينتي كثالث إسباني ينجح في التسجيل بدوري أبطال أوروبا بقميص 4 أندية مختلفة.

وسجل موراتا هدف فريقه أتلتيكو مدريد الأول في شباك بايرليفركوزن الألماني في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الهدف هو الأول لموراتا في دوري أبطال أوروبا منذ عامين، وتحديدًا حين سجل مع تشيلسي في شباك فريقه الحالي على نفس الملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويعد أيضًا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا بقميص الروخيبلانكوس، ليصبح رابع الأندية التي يسجل بقميصها في دوري الأبطال بعد ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي.

وبذلك انضم موراتا إلى يورينتي وموريانتيس، حيث سجل الثنائي الإسباني أيضًا بقميص 4 أندية في البطولة الأوروبية الأعرق.

وسجل موريانتيس بقميص ريال مدريد وموناكو وليفربول وفالنسيا، كما سجل يورينتي بقميص إشبيلية وتوتنهام ويوفنتوس ونابولي.

وبات موراتا أيضًا أول لاعب في تاريخ فريقي العاصمة الإسبانية الذي يسجل في دوري أبطال أوروبا بقميصي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد تعاقد مع ألفارو موراتا على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية، قبل أن يفعل بند الشراء هذا الصيف.