موراتا يلوم دوري الأبطال بعد تعادل أتليتكو مدريد

المهاجم الإسباني يتحدث عن أسباب السقوط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

فشل نادي أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز على مُضيفه بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني وذلك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتراجع فريق العاصمة في سباق الليجا هذا الموسم.

كان أتليتكو مدريد قد نجح في الفوز بالمباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا على ضيفه لوكوموتيف موسكو بنتيجة 2-0 خارج الديار، بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي 2-2.

🔴⚪️أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا بدون أهداف مع بلد الوليد,



💫هذا هو التعادل الثالث للروخي بلانكوس في الليجا.



🔴🔵برشلونة إذا فاز الليلة سيخطف الوصافة من أتلتيكو ويصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد المتصدر نقطتين فقط. pic.twitter.com/4aWksqjG1d — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 6, 2019

وفي تصريحات النجم الإسباني ألفارو موراتا بعد المباراة قال: "لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة بعد اللعب بعيدًا خارج الديار في موسكو، هذا ليس مبرر بالتأكيد ولكن الأمر مُرهق بعض الشيء".

وتابع: "بطولة الدوري الإسباني لم تعد سهلة كما كانت في السابق، الأمور أصبحت معقدة والصراع كبير في السنوات الماضية، أعتقد اننا نسير على طريق جيد وفي حال ظلت تلك التشكيلة ثابتة سنتقدم للأمام ونتحسن مع الوقت".

وعن الغياب عن قائمة المنتخب الإسباني قال: "كنت أتمنى أن اتواجد بالقائمة ولكن عدم وجودي هو لأن المدرب يرى ذلك، هذا يجعلني أريد التطور والتحسن من أجل أن اتواجد بالمرة المقبلة وأساعد منتخب بلادي".