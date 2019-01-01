موراتا يعلق على شائعات رحيل جريزمان وساؤول عن أتلتيكو مدريد

ما الذي قاله موراتا حول إمكانية رحيل جريزمان وساؤول عن الروخي بلانكوس؟

علّق ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، على شائعات اقتراب أنطوان جريزمان وساؤول نيجيز من الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس.

التقارير الصحفية كشفت عن اقتراب جريزمان من التوقيع لبرشلونة كما أنّ مانشستر سيتي يسعى لضم ساؤول.

وقال موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مررت بفترة صعبة وكنت بحاجة إلى الثقة وأعتقد أنني الآن في حالة أفضل للغاية وأشكر المدرب على منحي فرصة استعادة مستواي".

وتابع: "كان أسبوعًا صعبًا بتوديع دوري أبطال أوروبا وخسارة مباراة هامة في الدوري الإسباني ولكن علينا الاستمرار وتقديم أفضل ما لدينا خلال الفترة المتبقية من الموسم".

وحول إمكانية رحيل أنطوان جريزمان وساؤول نيجيز عن الروخي بلانكوس، علّق موراتا: "واثق من استمرار جريزمان معنا، إنّه يشعر وكأن الفريق بيته الثاني، كما أنّ مستوى ساؤول المميز يجعله دائمًا مرتبطًا بالفرق الكبرى لكنه مستمر".

وأردف: "إسبانيا حققت كل شيء وبدأ جيل جديد يتطلع إلى إعادة اللاروخا للمكانة السابقة وحصد البطولات مرة أخرى، هدفنا في الوقت الحالي التأهل لأمم أوروبا".

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واختتم: "سعيد بتجديد إيكر كاسياس لعقده مع بورتو وأتمنى عودته للمنتخب. إنّه أسطورة ويبدو أن فترته في البرتغال ستدوم طويلًا".

موراتا عاد إلى الدوري الإسباني من بوابة أتلتيكو بعد موسم ونصف قضاه في صفوف تشيلسي الإنجليزي.