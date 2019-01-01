موراتا وجد ضالته في لويس إنريكي

ألفارو موراتا يجد عند إنريكي ما لم يجده عند ساري وزيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شارك النجم الدولي الأسباني ألفارو موراتا في انتصار منتخب بلاده على مضيفه مالطا بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد.

وحل المنتخب الأسباني ضيفًا على منتخب مالطا أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وغاب المدرب لويس إنريكي عن قيادة منتخب لاروخا في المواجهة أمام مالطا بسبب ظروف عائلية لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها من قبله ولا من قبل الاتحاد الأسباني.

ورغم غيابه، فإن ألفارو موراتا نجح في تسجيل هدفي الفوز على مالطا، في ثوب مغاير لما ظهر عليه المهاجم الأسباني في الآونة الأخيرة وقبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

ومن خلال المواجهات التي لعبها موراتا مع أسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي، بدا أن أدواره تختلف وتجعله أكثر أريحية مما يحدث مع المدربين الآخرين.

وقد صرح موراتا من قبل بأنه سعيد بالعمل مع لويس إنريكي وأنه أضاف له الكثير منذ قدومه، في دلالة على الإضافة التي شعر بها بالعمل معه.

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يذكر أن ألفارو موراتا كان قد انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.