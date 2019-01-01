موراتا: علاقتي بكريستيانو رونالدو جيدة ووعدت سيميوني باللعب لأتلتيكو

تعرف على تصريحات موراتا قبل مواجهة يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، أنّه سيحتفل حال سجل ضد يوفنتوس وأن علاقته جيدة بمهاجم البيانكونيري، كريستيانو رونالدو، موضحًا أنّ إنضمامه للروخي بلانكوس جاء بسبب وعد لدييجو سيميوني منذ سنوات.

موراتا لعب مع أتلتيكو مدريد 3 مباريات منذ انضمامه في يناير ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وقال لاعب الروخي بلانكوس في حوار مع صحفية "آس" الإسبانية: "سعيد بعودتي إلى أتلتيكو مدريد، لم أستغرق وقتًا طويلًا لأجل التأقلم مع الفريق، وأعتقد أننا نمر بفترة جيدة باحتلال المركز الثاني في الليجا ولدينا مواجهة صعبة ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "سعيد بمشاركتي الأولى في "واندا ميتروبوليتانو" وهدفي في مرمى ريال مدريد رغم أنّه لم يحتسب، وسوف أحاول مشاهدة المباراة مرة أخرى وتصحيح الأمور في المستقبل، كما أنني اعتدت التسجيل في فرقي السابقة".

موراتا تحدث عن أيضًا عن مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس وتاريخ الفريق في خسارة النهائيات، مشيرًا إلى أنّ الحلم هو خوض نهائي آخر ولكن التركيز حاليًا منصب على الفوز في لقاء يوفنتوس فقط.

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وواصل: "من الصعب ألا أحتفل بأول هدفي لي مع أتلتيكو مدريد، ولو سجلت ضد يوفنتوس سأحتفل رغم أنّ الأمر لن يكون سهلًا، من الجيد أننا لا نلعب في تورينو وإلا لما فعلتها".

وأردف: "البيانكونيري فريق صعب للغاية وتنافسي والآن لديهم كريستيانو رونالدو الذي تربطني به علاقة جيدة ونتحدث أحيانًا عن أمور عائلية خارج إطار كرة القدم".

واختتم: "لدي ذكريات جيدة مع أتلتيكو مدريد ومنذ 3 سنوات ونصف وعدت دييجو سيميوني بأنني سوف ألعب للروخي بلانكوس مجددًا وحينما جاءت الفرصة وافقت".

أتلتيكو مدريد يستضيف يوفنتوس مساء اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.