موراتا: الخروج من الأبطال ليس كافياً لانتقاد سيميوني

مهاجم أتلتيكو مدريد يدافع عن مدربه الأرجنتيني

دافع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، عن مدربه دييجو سيميوني، وسط حملة الانتقادات العنيفة الموجهة له.

المدرب الأرجنتيني تعرض لهجوم شديد في الفترة الأخيرة، بعد خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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أتلتيكو فاز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، ليفشل بالحفاظ على تقدمه ويخسر بثلاثية نظيفة في الإياب.

موراتا قال عن مدربه:"الجميع يعلم ماذا يعني أتلتيكو لسيميوني، لذلك الهزيمة في دوري أبطال أوروبا ليست سبب كافي لانتقاده".

وأضاف:"الآن أنا هنا، المكان الذي أردت التواجد به منذ فترة طويلة، أشكر سيميوني وجميع المدرب الذين عملت معهم للثقة التي منحوها لي".

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وتابع:"احتجت للمزيد من الثقة بعد الرحيل عن تشيلسي، حيث قضيت العديد من الأوقات الصعبة التي قررت عدم التفكير فيها مرة أخرى".

يذكر أن موراتا نجح في تسجيل 3 أهداف في 8 مباريات بقميص أتلتيكو، منذ انتقاله للفريق الإسباني قادماً من تشيلسي في يناير الماضي.