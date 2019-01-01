موراتا: أشعر وكأني بمنزلي في أتلتيكو مدريد

بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر مع الفريق الإسباني

أكد ألفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه يشعر بسعادة كبيرة مع الفريق، بعد المستوى المميز الذي يقدمه خلال الموسم الحالي.

موراتا حصل على جائزة أفضل لاعب في أتلتيكو عن شهر نوفمبر، نظراً للأداء الرائع للمهاجم الإسباني في الفترة الأخيرة.

ورغم احتلال الفريق المركز الرابع بجدول الليجا، إلا أن موراتا يؤمن بقدرة فريقه على العودة بقوة والمنافسة على لقب المسابقة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"أشعر وكأني بمنزلي بهذا النادي الكبير والمستوى الرفيع الذي أشاهده من الجميع هنا".

وأضاف:"لا ننشغل بموقعنا الحالي في الدوري، مازلنا في شهر ديسمبر والموقف قد يتغير تماماً مع نهاية الموسم في يونيو القادم".

"رونالدو وافق على الانتقال إلى ميلان"

هنري: ليفربول لا يقهر وسيفوز بالدوري الذهبي

وتابع:"ينتظرنا عام مهم جداً بعد كل ما مررنا به في 2019 حيث احتاجت العناصر الجديدة بالفريق للتأقلم في فترة وجيزة جداً".

يذكر أن موراتا نجح في تسجيل9 أهداف وصنع هدفاً وحيداً في 20 مباراة لعبها مع أتلتيكو بجميع البطولات هذا الموسم.