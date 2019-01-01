موراتا: أتمنى التوفيق لجريزمان ولا يمكننا النجاة دون سيميوني

ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد يتمنى التوفيق لزميله أنطوان جريزمان بعد قراره بالرحيل ويؤكد أنه لا يتخيل شكل الفريق دون سيميوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد عن أمله بالحظ السعيد لزميله في الفريق أنطوان جريزمان عقب قراره بالرحيل عن الروخي بلانكوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا وأكد خلالها أنه لا يستطيع تخيل الفريق بدون المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ثواني قليلة كانت تفصل أتلتيكو مدريد عن التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكن راموس كان له رأي آخر!pic.twitter.com/7vVUO1KjlI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وقال موراتا: "لو كنتم في غرف الملابس خلال الفترة الماضية لعلمتم أن جريزمان سيرحل، لكن لا يسعنا سوى أن نحترمه على كل العمل الذي قدمه لهذا النادي، وبكل تأكيد ندعمه ونتمنى له الحظ السعيد طالما لا يلعب ضد أتلتيكو مدريد بكل تأكيد".

وأضاف عن سيميوني: "سيكون من الصعب على أتلتيكو مدريد أن يرحل سيميوني، لقد جاء ورحل العديد من اللاعبين لكن الفريق يقاتل بوجوده".

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وأكمل: "هو مدرب عظيم ورحيله سيكون خسارة كبيرة لأتلتيكو مدريد، لا يمكنني أن أتخيل شكل الفريق دونه".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد أعلن عن رحيله من أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم لكنه لم يعلن وجهته بعد، ومن المرجح بشكل كبير أن تكون برشلونة.