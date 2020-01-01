مودريتش يفتح الباب لمغادرة ريال مدريد

هل نرى الكرواتي مع فريق جديد؟

علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على إمكانية مغادرة ريال مدريد بعد نهاية عقده الحالي وخوضه لتجربة جديدة بعيداً عن صفوف النادي الملكي.

مودريتش ينتهي عقده رفقة الميرينجي في يونيو 2021 بعد أن قام بتمديده في 2018 بعد أن كان على وشك الرحيل إلى إنتر.

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وقال صانع الألعاب للإعلام بعد فوز كرواتيا على السويد بدوري الأمم: "الأمر بالنسبة لي لا يتغير، أفكر في الأمور كل مباراة على حدة وبعدها نرى".

وواصل: "بالتأكيد أتمنى البقاء في ريال مدريد، ولكن أنا مدرك أنني بلغت عمر معين وأن النادي يجب أن يفعل ما فيه مصلحة الجميع".

واستمر نجم سبيرز السابق: "لطالما أشعر أنني مهم وجزء من ريال مدريد أريد البقاء، عندما يتغير ذلك الوضع سأبحث عن تحدي جديد، ولكن ليس بعد".

وختم: "لا أريد أن أضع أي حدود أو تواريخ محدد لنفسي، أتحرك كما قلت من مباراة للأخرى وأرى حالتي الذهنية والبدنية، لطالما أنا في حالة طيبة أريد اللعب للمنتخب".

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وساهم مودريتش في انتصار كرواتيا ليلة الأحد على السويد بنتيجة هدفين مقابل واحد لحساب دوري الأمم.